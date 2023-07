Terre Roveresche, torna la ‘24 ore di Calcetto Piagge’

Sarà una giornata (e una nottata) lunghissima quella che tra sabato e domenica prossimi attende tutti gli sportivi di Piagge e dintorni. Nel piccolo municipio di Terre Roveresche, infatti, torna la ‘24 ore di Calcetto Piagge’: un torneo lungo più di un giorno intero, da sabato alle 16 a domenica alle 21 (con alcune pause per il pranzo nella giornata del 30), che anche quest’anno è dedicato alla memoria di Pamela Sbrega, una giovane ragazza morta in un incidente stradale nel 2006. Dieci le squadre partecipanti, per un totale di 120 giocatori che, tra un match e l’altro, potranno intrattenersi con stand gastronomici e con la musica di Radio Studio Più. L’evento, giunto alla 13esima edizione, negli anni ha eseguito un upgrade. Tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90, infatti, la manifestazione era riservata solo ai residenti di Piagge che organizzavano le squadre in base alle vie di residenza. Col tempo poi, dopo una pausa di una quindicina d’anni, il torneo è ritornato con questa nuova formula che, visto l’esito delle precedenti 12 edizioni, pare essere più che azzeccata. La kermesse, in programma al campo sintetico ‘Scirea’, è organizzata dal Gruppo Sportivo Lubacaria Piagge con la collaborazione di Avis Terre Roveresche, dell’Avis Provinciale, del Csi Pesaro-Urbino con sede a Fano, e con il patrocinio del Comune di Terre Roveresche e del Consiglio Regionale delle Marche.

s.fr.