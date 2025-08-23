Terre Sonore a Sant’Ippolito. Santacaterina e la chitarra battente

Prosegue il viaggio di Terre Sonore nei borghi della provincia. Organizzata da Fano Jazz Network la rassegna propone per questa sera (ore 21,30), nel centro storico di Sorbolongo di Sant’Ippolito, la solo performance del chitarrista Alessandro Santacaterina, virtuoso della chitarra battente, strumento tipico del Sud Italia.

Il concerto vuole rappresentare la Calabria contemporanea che, attraverso uno dei suoi strumenti più rappresentativi, incontra nuovi linguaggi, culture, tecnologie digitali. Il tutto passando dalla musica barocca alle sperimentazioni elettroacustiche, dall’improvvisazione alle composizioni dello stesso chitarrista originario del basso Jonio Reggino. In caso di pioggia il concerto si terrà nella chiesa di san Michele arcangelo. Per la serie di incontri di “Macchie e Inchiostri“, alle ore 18,30 sempre nel centro storico di Sorbolongo, l’attore, scrittore e giornalista Giulio Cavalli parlerà della tragedia delle popolazioni della striscia di Gaza.

Lunedì 25 (ore 21,30) Terre Sonore farà tappa a Mombaroccio (Giardino di Palazzo del Monte), dove il pianista Alessandro Sgobbio, uno dei più interessanti nuovi talenti del jazz italiano, dialogherà con il percussionista Michele Rabbia, musicista di caratura internazionale che vanta variegate collaborazioni e incisioni per prestigiose etichette discografiche come la tedesca ECM e la CAM Jazz. Il duo è nato dalla passione di entrambi i musicisti per le esplorazioni elettroniche, i sintetizzatori modulari e le relative sperimentazioni all’interno della musica scritta e improvvisata. Dopo il debutto al club “La Gare“ di Parigi, Alessandro Sgobbio e Michele Rabbia propongono un concerto all’insegna dell’energia dell’improvvisazione e della sorpresa timbrica.