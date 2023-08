Terre Sonore con i “Phase Duo“ in concerto

Oggi Terre Sonore approda a Mombaroccio. Alle 21,30 nel giardino di Palazzo Del Monte, ci sarà il concerto dei Phase Duo con il loro particolare mix di jazz ed elettronica. E’ la prima volta che Terre Sonore, appendice del Fano Jazz By the Sea che coinvolge e valorizza borghi e territori dell’entroterra, fa tappa a Mombaroccio. Protagonisti della serata saranno gli artisti Eloisa Manera, violinista e Stefano Greco, dj produttore. Per chi non è stato prima a Mombaroccio, merita un accenno il teatro all’aperto che farà da sfondo al concerto: "Palazzo Del Monte – osserva il vicesindaco Marco Spinaci – è il più rappresentativo dei nostri edifici storici. E’ all’interno della cinta muraria, già residenza estiva della famiglia Sforza nel XV secolo ed oggetto in questi mesi di un ampio progetto di recupero e restauro da parte del Comune. Il nostro obiettivo è quello di riaprire presto al pubblico l’edificio e far sì che iniziative di questa caratura si possano ripetere anche al suo interno, in autunno ed inverno. L’ingresso avrà il costo simbolico di un euro, a sostegno della cultura".