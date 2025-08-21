Terre Sonore in rosa. Lorusso in piazza . E Savoldi sul mare

Non solo Borghi ma anche mare, magari all’alba: i prossimi due appuntamenti della quinta edizione di Terre Sonore, entrambi nel solco dell’espressività al femminile, disegnano infatti un itinerario che dai Colli al Metauro si spinge alla costa. Questa sera (ore 21; ingresso 5 euro), a Serrungarina di Colli al Metauro (in piazza Serafini), si esibirà il quartetto della pianista e vocalist Federica Lorusso, affiancata da Claudio Jr de Rosa al sax, Tijs Klaassen al contrabbasso e da Egidio Gentile alla batteria. In scaletta i brani dell’album Incontri, tappa chiave del percorso artistico di Federica Lorusso. Un progetto intimo che esplora il legame con la natura, il ritorno al "bambino interiore" e la ricerca di relazioni autentiche in un mondo frammentato. Per la prima volta, la voce di Federica è al centro della scena: non solo strumento, ma mezzo narrativo che aggiunge profondità emotiva alle sue composizioni. Un’evoluzione che segna una svolta nella sua espressione musicale.

Domani invece (ore 5,30; ingresso gratuito) le prime luci del giorno accoglieranno sulla spiaggia libera di Sottomonte a Gabicce Mare, per l’ormai consueto Concerto All’Alba, il violoncello e la voce di Daniela Savoldi, già apprezzata protagonista della sezione Exodus della XXXIII edizione di Fano Jazz By The Sea. Daniela Savoldi esplora orizzonti sonori lontani dalla tradizione accademica, spaziando tra klezmer, bossanova, musica indiana, rock, pop, jazz e cantautorato. Alchimista del suono, la musicista italo-brasiliana intreccia malinconia e leggerezza con l’uso raffinato dell’elettronica, integrandola in paesaggi sonori classici. Musicista poliedrica, crea un dialogo tra mondi musicali diversi, coinvolgendo con ritmi e flussi sonori unici. I suoi concerti evocano storie di viaggiatori tra futuro e radici. Le sue composizioni, definite "pennellate sonore", fondono esperienze musicali, teatrali e coreutiche in un linguaggio in continua evoluzione.

c.s.