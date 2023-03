Terremoto 2016, arrivano ora i soldi per il cimitero

Fra i 207 cimiteri delle Marche danneggiati dal sisma del 2016 per i quali sono state assegnate risorse dal nuovo piano della ricostruzione c’è anche quello di Sant’Andrea di Suasa, frazione di Mondavio, destinatario di 300mila euro. "Il terremoto di 6 anni e mezzo fa – ricorda il sindaco Mirco Zenobi - lesionò fortemente un’intera ala del camposanto, in cui ci sono più di 130 tombe. Già da allora segnalammo il danneggiamento, stimando una somma minima per la messa in sicurezza e una prima sistemazione di 250mila euro. Dopodiché, visto che le risorse non erano ancora arrivate, nel 2021 abbiamo fatto un progetto per un primo stralcio dei lavori, stanziando 200mila euro dal nostro bilancio comunale. Lavori che andranno a gara da qui a qualche mese e che ci consentiranno di mettere in sicurezza una parte del settore lesionato".

"Con la cifra ora riconosciutaci dal piano ricostruzione – aggiunge il capo dell’esecutivo -, finanzieremo un secondo e definitivo stralcio, per il quale partirà a breve la redazione del progetto. Va tenuto conto – conclude Mirco Zenobi -, che dal 2016 ad oggi i costi per le opere pubbliche hanno purtroppo subito un incremento notevole e che la stima dei danni che facemmo nell’immediatezza degli eventi sismici, in assenza di un progetto, era sicuramente inferiore a quella effettiva. Adesso l’auspicio della nostra amministrazione è che arrivino finanziamenti anche per i danni subiti nel 2016 da altri beni del Comune, anch’essi segnalati già da allora".

s.fr.