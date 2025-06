Terremoto alla Biesse. Flop ad Hannover. Gli ordini restano al palo. Si tratta con i sindacati

Caso Biesse. Perché per la città è un caso visto che girano attorno a questa fabbrica 1600 famiglie senza contare l’indotto. Dopo il ribaltone di ieri, e cioè l’uscita di Massimo Potenza dal ruolo di amministratore delegato con il subentro nel ruolo di Roberto Selci, figlio del fondatore Giancarlo, sta emergendo che la fiera di Hannover in Germania, la più importante del mondo per il settore, è stata un flop. Per cui le intenzioni di rimettere in moto la macchina produttiva, vanno a finire nel cassetto. Le teorizzate due settimane di ferie tornano ad essere tre perché il portafoglio ordini non si è ingrossato come da speranze. Anzi la Biesse, per dirla tutta, alla fiera di Hannover ha raccolto solamente critiche: in esposizione una sola macchina.

Questo panorama sta portando alla ribalta anche il problema della solidarietà che scade alla fine di questo mese. I patti sindacali erano per ‘dosaggio’ 70 a 30 per il personale coinvolto e cioè 70 per cento delle ore lavorate a casa e 30 al lavoro. Ora l’azienda, prima dell’uscita di Potenza, aveva messo sul piatto invece un 90% a casa contro 10 di ore lavorate. Una proposta che la parte sindacale non vuole accettare per cui se la trattativa non si sblocca si potrebbero anche proclamare scioperi. Una situazione delicatissima quella che sta attraversando la grande fabbrica di Chiusa di Ginestreto tanto": in un incontro con i manager, riferisce chi era presente, Roberto Selci annunciando l’uscita di Potenza avrebbe anche aggiunto: "Chiedo scusa a tutti anche a nome della famiglia".

Nel corso del pomeriggio di ieri anche un incontro tra i sindacati e i delegati di fabbrica con il responsabile del personale, Enrico Tinti. Una occasione anche per parlare del futuro e soprattutto del prolungamento della solidarietà che va a colpire sostanzialmente il settore impiegatizio e alcuni settore dell’azienda della famiglia Selci.

Da quello che emerge nei prossimi due mesi l’azienda sarà totalmente in mano a Roberto Selci in attesa di una figura in grado di subentrare a Massimo Potenza. I numeri sono quelli che sono e si annuncia, tra l’altro, una semestrale lacrime a sangue con Roberto Selci che si ritroverà a ricostruire il service e cioè l’assistenza e non solo. Per capirsi quel polo dove è stato scoperto un dipendente che rubava pezzi di ricambio lavorando poi in nero con altri colleghi o esterni. L’inchiesta è in corso. C’è poi anche un problema legato al marketing e cioè alla rete dei venditori. Per capire la delicatezza del momento basterà dire che davanti ai cancelli di una fabbrica del milanese della Biesse sono state trovate, alcuni mnesi fa, 3 pallottole.

m.g.