Terremoto di novembre 2022. Arrivano altri aiuti dal governo. Stanziati tre milioni di euro

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l’ulteriore stanziamento di tre milioni di euro "per la realizzazione degli interventi – si legge in una nota – in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nei territori tra le province di Pesaro Urbino e Ancona". I tre milioni stanziati dal Governo andranno a coprire – ma solo in parte – i danni che il sisma ha prodotto non solo a Pesaro, ma anche a Fano e Ancona. Il finanziamento è stato ritenuto esiguo rispetto alle esigenze dai consiglieri regionale del Partito Democratico. Complessivamente vennero stimati danni per 35 milioni di euro, tra edifici pubblici e privati, solo in città. Circa 30 a Fano e ancora di più ad Ancona.

La prima tranche di fondi era stata annunciata ad aprile dello scorso anno, quando era stato proclamato lo stato di emergenza: all’epoca furono stanziati 4,8 milioni di euro, cui ora appunto se ne aggiungono altri tre, sulla cui ripartizione però non si sa nulla.

"Ancora un segnale di attenzione nei confronti della Regione Marcheda parte del governo Meloni", ha commentato ieri sera Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia.

Danni sensibili, all’epoca, quelli che subirono il teatro Rossini, il chiostro di San Giovanni ed altre strutture pubbliche.

La scossa più forte di quel 9 novembre fu registrata alle 7.07 e fu di 5,7 gradi al largo di Fano, poi subito dopo un’altra di magnitudo 4 alle 7.12, cui seguì una lunga serie di scosse d’assestamento .