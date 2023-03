Terremoto di serie B Da Roma niente fondi Intanto a San Giovanni cadono calcinacci

Cadono calcinacci e pezzi di intonaco dal soffitto della chiesa di San Giovanni in via Passeri. Non ci sono stati feriti, ma solo paura per quello che poteva succedere. Padre Aldo, priore del convento francescano, dice: "E’ caduta una porzione di soffitto che si trova sopra la parte dedicata al coro. Per fortuna i calcinacci non hanno colpito nessuno. Abbiamo subito segnalato ciò che era successo al Comune. Ci hanno assicurato che metteranno in sicurezza quanto prima la parte interessata dalle cadute. Se ben ricordo, quella crepa sembrava di poco conto e comunque non pericolosa. Invece è caduta improvvisamente, forse perché ha avuto un aggravamento dall’ultimo terremoto. Sono venuti dei tecnici che ci hanno assicurato della non pericolosità per il resto della chiesa, che rimane aperta per le sue funzioni. Chiaramente non fa piacere assistere alla caduta di calcinacci ma cerchiamo di non vedere tutto nero. Il resto della volta sembra in buono stato e confidiamo che possa rimane tale anche per l’avvenire".

La scossa di terremoto del 9 novembre scorso, che ha provocato una serie di cadute di calcinacci in molte chiese, uffici e palazzi, ha prodotto danni per oltre 30 milioni di euro nella sola Pesaro mentre nell’intera provincia siamo al doppio della cifra. A metà del mese scorso, l’amministrazione comunale aveva fatto un elenco degli edifici pubblici danneggiati: Palazzo Gradari, Musei Civici, la Sinagoga, Teatro Rossini, Chiostro di San Giovanni, chiesa di San Ubaldo e due edifici scolastici. Il problema è che nessuno ha stanziato un euro per risanare. Proprio oggi ci sarà un incontro tra tecnici della Regione e Ministero delle Infrastrutture per valutare lo stanziamento di risorse a favore dei Comuni interessati dal terremoto e per decidere cosa fare sullo stato di emergenza, ancora senza risposte. Dice il consigliere Andrea Biancani: "Nessuno si è ancora preso la responsabilità di aggiornare Comuni, aziende e famiglie sulla richiesta dello stato di emergenza. Nel frattempo si stanno moltiplicando gli appelli da parte di cittadini privati, amministratori locali e anche di tante parrocchie che hanno locali inagibili. Il timore, dopo tutte queste settimane, è che non si abbia il coraggio di ammettere che la domanda non sarà accolta dopo esser stata inviata lo scorso 21 novembre dal presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli al Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e al Capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. Senza il riconoscimento dello stato d’emergenza, che consentirebbe l’erogazione di fondi straordinari e procedure più veloci, sarà molto difficile finanziare il recupero e la messa in sicurezza degli immobili lesionati. Stiamo parlando di scuole, abitazioni, chiese, teatri e aziende, con danni complessivi, stando alle prime stime, superiori ai 100 milioni di euro".

Aggiunge Biancani: "Abbiamo presentato un atto di indirizzo che impegnava la Giunta a sollecitare il Governo per una risposta positiva anche per consentire a tutti quei territori colpiti dall’evento sismico, per cui era stato riconosciuto lo stato di emergenza, di usufruire del supersisma bonus 110%. Non si può aspettare che crolli tutto alla prossima scossa, si faccia prevenzione per salvare le vite umane e non per fare solenni cerimonie funebri".

ro.da.