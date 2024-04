Terremoto elezioni sulla Carnevalesca. Si dimettono Giammarioli e Mirisola

"Una donna in carriera" si potrebbe dire di Maria Flora Giammaroli, presidente fino a questa mattina della Carnevalesca. Perché molla tutto per candidarsi in Consiglio comunale con Fratelli d’Italia. "Donna in carriera" perché, secondo chi le è stato vicino, Flora Giammarioli ha un obiettivo, se vince il Centrodestra: l’assessorato alla Cultura ed anche la Fondazione Teatro della Fortuna, istituto con molti padri e molte madri.

"Oggi non parlo ma domani mattina (cioè oggi, alla conferenza stampa convocata proprio per annunciare la ’discesa in campo’) – dice Giammarioli – potrete farmi tutte le domande che volete". Perché proprio questa mattina Flora Giammarioli annuncia urbi et orbi che dà le dimissioni da presidente dell’associazione che guida la manifestazione più importante della città.

Ma se è certo che Giammarioli lasci, è molto più che probabile che faccia lo stesso il suo vice e cioè Stefano Mirisola, pure lui candidato con la Lega. In poche parole, una Carnevalesca ’decapitata’. "Per quello che riguarda me – risponde Giammarioli – do le dimissioni perché lo ritengo un doveroso atto di trasparenza, anche se non dovuto. Per quello che riguarda il mio vice Mirisola, non lo so, perché in consiglio non è arrivato nulla". Per capire il clima che regna, tra sorrisi e guerre non dichiarate, basterà dire che un componente della consiglio della Carnevalesca aggiunge: "Mirisola non ha dato ufficialmente le dimissioni ma ha già comunicato a tutti i componenti del consiglio che lascerà l’incarico di vicepresidente per candidarsi con la Lega. Per cui le dimissioni vengono ufficializzate con il prossimo consiglio e cioè entro questa settimana".

Dice Mirisola: "Ho già pronta la lettera di dimissioni anche per ragioni di sensibilità. L’unica cosa che mi preme dire è ricordare a tutti che la Carnevalesca è di tutta la città e non di qualcuno in particolare. Per cui il principio è quello di collaborare con tutti, chi vince, vince".

Lo scossone che arriva dalle amministrative non dovrebbe creare clamorosi contraccolpi dentro l’associazione perché nonostante ci siano state diverse dimissioni dal consiglio, ancora ci sono abbastanza componenti per garantire la continuità senza passare per nuove elezioni. Al posto di Flora Giammarioli e di Stefano Mirisola entrano due ‘panchinari’ e cioè Alessandro Eusebi e Giannetto Paluzzi. In attesa di qualche altro abbandono è pronto dietro le quinte a subentrare Gianluca Ruscitti. Nel prossimo consiglio della Carnevalesca si dovranno eleggere il nuovo presidente ed anche il suo vice.

La stagione di Flora Giammarioli si chiude con il pagamento avvenuto la settimana scorsa dei compensi dovuti ai carristi. Ma sul tavolo resta sempre un debito di 150mila euro contratto soprattutto con due istituti di credito che sono la Bcc di Fano e Crédit Agricole che ha assorbito l’ex cassa di risparmio. Una storia di Carnevale? Non tanto perché da qualche giorno c’è un ’dietro le quinte’ fatto di manovre che riguardano sia il centrodestra che il centrosinistra, proprio perché il Carnevale ha grande centralità e tradizione in città.

