Terremoto: fumata bianca Ok allo stato d’emergenza

Alla fine la buona notizia è arrivata: il Governo ha infatti deliberato lo stato di emergenza per il terremoto del 9 novembre. L’ufficialità è arrivata ieri sera dopo il Consiglio del ministri e subito dopo sono arrivate anche le prima parole del governatore Francesco Acquaroli: "Vi comunico che il Consiglio dei ministri ha appena deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito delle forti scosse che

lo scorso 9 novembre hanno colpito i territori di Ancona, Fano e Pesaro. Il Governo ha stanziato 4,86 milioni di euro per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento sismico". Acquaroli ha inoltre "ringraziato il presidente Giorgia Meloni e il ministro Nello Musumeci per questo provvedimento che permetterà di dare risposte agli enti locali e alle tante famiglie sfollate".

Il riconoscimento dello stato di emergenza è infatti il presupposto essenziale per garantire l’intervento statale non solo a beneficio del patrimonio pubblico, ma anche di quello privato: le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni possono sperare ora nella garanzia della copertura delle spese sostenute e in quelle da sostenere per la ricostruzione. Non saranno più, insomma, terremotati di serie B.