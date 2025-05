Terremoto oggi Pesaro, scossa di 3,2. Avvertita forte in Alta Valle del Metauro

Pesaro Urbino, 24 maggio 2025 – Pausa pranzo movimentata per l’Alta Valle del Metauro dove alle 13.14 si è verificato un terremoto di magnitudo 3.2 registrato da Ingv (Istituto di geofisica e vulcanologia) con epicentro a 2 chilometri da Borgo Pace.

La scossa oltre che a Borgo Pace si è avvertita con forza anche nelle frazioni di Lamoli e Parchiule ma è stata percepita fino ad Urbania, Sant’Angelo in vado e Mercatello sul Metauro. Subito è partito il tam-tam sui social con molti cittadini che descrivono la scossa come un boato lungo alcuni secondi. Per il momento non si registrano danni. Avvertito anche nell’alto Riminese e in provincia di Arezzo.

Alle 13.36 si è ripetuta una seconda scossa, stavolta di entità minore, con magnitudo 0.3 ed epicentro sempre a Borgo Pace.