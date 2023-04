Terremoto Puglisi, salta l’incontro Pd-5 Stelle

Non si sono fatti attendere gli effetti del terremoto politico innescato dalle affermazioni dirompenti dell’ex sottosegretaria Pd Francesca Puglisi: "Se a Bologna governassimo così i cittadini ci inseguirebbero coi forconi" aveva detto. La prima conseguenza è stato l’annullamento, a causa del forfait del Pd, dell’incontro programmatico che era stato promosso da M5S, per domani, con tutte le forze del centrosinistra, ad esclusione di Azione. Assente il Partito democratico, ’In Comune’ ha richiesto il rinvio del confronto. Il segretario del Pd, Tommaso Della Dora, cerca di ridimensionare la mancata partecipazione del suo partito all’incontro programmatico: "Il Pd è un po’ macchinoso, ha bisogno di confrontarsi al suo interno e di organizzare incontri singoli con le altre forze politiche del centrosinistra, come ha già fatto M5S". "Spero che l’orgoglio venga messo da parte", la replica del capogruppo di M5S, Tommaso Mazzanti.

A preoccupare le forze politiche del centrosinistra più che il programma è la scelta del candidato sindaco che per Puglisi dovrà essere "di rottura". Per l’ex assessore della giunta Aguzzi Davide Rossi "tutte le piste portano ai 5 Stelle e a una investitura di Marta Ruggeri. Avrà lei voglia di rischiare di rompersi l’osso del collo in un’impresa così disperata? ". E ancora: "Puglisi impallina Seri e chiede discontinuità nella scelta del prossimo candidato sindaco. Prima di lei lo aveva fatto in modo paradossale, perché è assessore da dieci anni, Samuele Mascarin (In Comune). A loro si sono subito accodati Stefano Marchegiani (Azione) e Tiziano Busca (Psi). Quindi sono tutti d’accordo: il candidato sindaco non potrà essere qualcuno che ha lavorato con Seri in questo periodo. E Seri e i suoi non hanno nulla da dire? Sono così convinti di restare a farsi stritolare nel perimetro di un centrosinistra che li sta disprezzando e rinnegando in questo modo?".

Le dichiarazioni di Stefano Marchegiani (Azione) e Tiziano Busca (Psi) non sono affatto piaciute all’assessore Cora Fattori (Più Europa): "A chi chiede discontinuità e oggi grida vergogna vorrei rammentare che loro sono in politica da almeno 20 anni e io solo da 3". E in particolare sulla Wider, Fattori ci tiene a ricordare che lei, in consiglio comunale, è stata l’unica della maggioranza a non votare a favore (si è astenuta): "Chi critica al contrario ha votato favorevolmente (Marchegiani ndr)". "Basta con la politica degli sgambetti" ammonisce Fattori, che poi prende le difese della giunta Seri, di cui fa parte da ottobre 2022: "Dal 2014 la città è cambiata in meglio. Si poteva fare di più? Certamente, ma le polemiche non costruttive rischiano di far tornare indietro il territorio. Servono meno strategie politiche e più condivisione con la città".

Anna Marchetti