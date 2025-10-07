Terremoto sulla costa. La magnitudo è 4,2. Controlli nelle scuole

Forte scossa di magnitudo 4.2. registrata ieri alle 12.13 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro localizzato in mare, davanti a Fano. Il terremoto è stato percepito in tutta la costa della provincia di Pesaro Urbino ma si è sentito anche ad Ancona, mentre a Macerata è stato solo avvertito lievemente. A Fano il Dipartimento della Protezione Civile si è mosso subito e dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento, non risultano danni a persone o cose. A titolo precauzionale, il sindaco di Fano Luca Serfilippi ha disposto l’apertura del Centro operativo comunale per monitorare l’evoluzione della situazione e coordinare eventuali interventi. È stato inoltre incaricato l’Ufficio Tecnico comunale di avviare sopralluoghi preventivi in tutte le strutture scolastiche della città, con l’obiettivo di assicurare la piena sicurezza degli edifici e rassicurare famiglie e personale. "La sicurezza dei cittadini, e in particolare dei nostri studenti, è la nostra priorità - dichiara Serfilippi - Al momento non si registrano danni, ma abbiamo deciso di procedere con controlli mirati per tranquillizzare la popolazione e garantire la massima serenità".

Anche ad Ancona la scossa è stata percepita distintamente e le prime preoccupazioni sono state per gli ospedali e per le scuole, ma anche qui nessuna segnalazione preoccupante, solo qualche precauzione, con alcune scuole che hanno tenuto gli alunni all’esterno. L’assessore alle politiche educative, Antonella Andreoli ha rassicurato: "Parte dei bambini e del personale dopo un’uscita temporanea sono tornati in classe; alcuni bambini dell’infanzia nel pomeriggio sono rimasti nei giardini".

La scossa di ieri mattina si è sentita in maniera nitida anche all’interno dell’ospedale regionale di Torrette, ma non ci sono state né scene di panico né evacuazioni di sorta.

Andrea Angelini