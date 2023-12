Terremoto, troppi danni dimenticati. Scuole, chiese e privati in attesa

Il consigliere regionale del Pd Andrea Biancani non ha la memoria corta: "Ad oltre un anno dal terremoto che il 9 novembre del 2022 ha colpito la costa marchigiana nelle province di Pesaro-Urbino e Ancona, non ci sono risorse stanziate ma solo indicate. Hanno avuto danni 147 edifici tra cui scuole, teatri, chiese, cimiteri, sedi provinciali e comunali, per un totale di quasi 62 milioni di euro. La Regione ha sostenuto che anche questi danni saranno finanziati, ma non sappiamo ancora in che misura e in quali tempi".

Aggiunge Biancani: "Ho presentato un’interrogazione per chiedere aggiornamenti sull’attuazione dei Decreti per l’Emergenza sisma approvati a giugno e luglio. Sono serviti oltre cinque mesi per arrivare alla Dichiarazione dello Stato di emergenza, deliberato ad aprile – ricostruisce Biancani –. A giugno è arrivato il Decreto finanziato con 4.860.000 euro per gli interventi di somma urgenza, l’assistenza alla popolazione, la rimozione delle situazioni di pericolo e il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici. I rimborsi, liquidati solo in questi giorni, sono a rendiconto, perché i Comuni sono stati costretti ad anticipare tutte le spese. Nella risposta in Aula l’assessore ha confermato che allo stato attuale gli uffici stanno lavorando con gli enti locali per liquidare le spese già sostenute e coperte dal Primo piano degli interventi compresi nel Decreto di giugno. Il secondo Decreto, molto più oneroso, datato 6 luglio. La Regione ha sostenuto che anche gli interventi del Secondo piano saranno finanziati, ma non sappiamo ancora in che misura e in quali tempi".

Entrando nel dettaglio dei fondi richiesti nel territorio, "il totale dei lavori nel Comune di Pesaro ammonta a 1,7 milioni di euro, nel Comune di Fano 8,3 milioni di euro. Tra le opere necessarie a Pesaro, il Teatro Rossini, fondamentale per la celebrazione della Capitale della cultura 2024, i cui lavori della facciata esterna sono stimati in 507mila euro. Per Palazzo Gradari servono 250mila euro, per il Chiostro della Basilica di San Giovanni, a fianco della biblioteca, 220mila euro e per la Pieve di Santo Stefano a Candelara 103.000 euro. Un capitolo a parte è rappresentato dalle scuole. Gli istituti superiori coinvolti sono tantissimi, la Provincia ha fornito una stima che supera gli 8 milioni di euro. C’è l’Istituto alberghiero Santa Marta con 2milioni di euro, l’Istituto agraria Cecchi a Villa Caprile con 1,4 milioni di euro, il liceo Mengaroni 800mila euro, il liceo Mamiani e il liceo Marconi con almeno 500mila euro di lavori ciascuno". Per i privati non è previsto nulla. E’ un’emergenza dimenticata". L’interrogazione è stata sottoscritta anche dalla consigliera Vitri e dal gruppo Pd".