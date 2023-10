Terreni per l’ospedale: si vota

Questa sera torna a riunirsi il Consiglio comunale di Urbino: tra i temi da disutere con urgenza c’è quello per la vendita di alcuni terreni. Nel dettaglio, all’ordine del giorno, si legge "approvazione preliminare cessione area per ampliamento ospedale"; ovvero la città cederà questa porzione alla Regione Marche. Questi terreni avranno un uso ben specifico e serviranno dunque per l’ampliamento del nosocomio cittadino. Nello specifico proprio lì, adiacente alla struttura sanitaria, serviranno per la costruzione del nuovo Pronto Soccorso. Il Santa Maria della Misericordia necessità infatti di più e nuovi spazi. Come presentato tempo fa dall’assessore regionale alle infrastrutture e lavori pubblici, Francesco Baldelli, sarà costruita una palazzina anti sismica e di ultima generazione dedicata all’emergenza urgenza per le cure dell’utenza territoriale. L’assise, che si ritroverà dalle 18 a Collegio Raffaello, discuterà all’ordine del giorno anche altri punti. Tra questi ci sono le interrogazioni presentate dal gruppo Pd - Viva Urbino sulla questione antenne e progetto della discarica di Riceci. Il Consiglio comunale è aperto al pubblico ed e seguibile anche online, come sempre, dal sito del Comune di Urbino.

fra. pier.