Territori alluvionati, Superbonus 110 fino al 2025

Ieri in Commissione Finanze alla Camera è stata approvata la deroga al blocco della cessione dei crediti per il cratere sismico del 2016 e per le zone colpite dall’alluvione dello scorso settembre. La notizia – attesissima da coloro che sono stati colpiti dalla terribile alluvione del settembre 2022 – è motivo di soddisfazione per i nostri parlamentari, a partire da Lucia Albano, sottosegretario all’Economia e Finanze, e dei nostri parlamentari Antonio Baldelli e Mirco Carloni. "Si risolve la drammatica situazione di migliaia di imprese vicine al default e dei cosiddetti esodati del Superbonus", afferma la Albano. Arrivare a una conclusione non è stato affatto semplice, ma è stato grazie agli emendamenti dei parlamentari della nostra provincia che si è giunti al dunque. Racconta il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli: "Avevo presentato personalmente lo stesso emendamento già in occasione della Legge di Bilancio lo scorso dicembre, oggi il mio emendamento è stato fatto proprio e riformulato dal Governo". E in effetti di novità ce ne sono: "All’articolo 2, dopo il comma 3 – dice Baldelli – è stato aggiunto il seguente testo: “3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, nonché in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche“". Baldelli prosegue "Questa è un’altra promessa mantenuta. Insieme ai cittadini colpiti dal sisma delle regioni Marche, Abruzzo, Abruzzo e Lazio, anche i marchigiani colpiti dall’alluvione del settembre scorso potranno ricostruire le loro abitazioni ricorrendo al superbonus e alla conseguente cessione del credito. Un’importante boccata di ossigeno per la ricostruzione dei nostri comuni e per tutte le famiglie coinvolte. Un provvedimento che si aggiunge allo stanziamento di 400 milioni di euro da parte del governo, al provvedimento del Ministro Lollobrigida che ha aperto alle imprese agricole alluvionate il fondo di solidarietà nazionale, agli interventi puntuali della regione Marche per la messa in sicurezza dei corsi fluviali e per l’indennizzo degli autoveicoli andati persi a seguito dell’alluvione".

"Con l’approvazione dell’emendamento Lega a firma mia e di Riccardo Augusto Marchetti – dice Mirco Carloni, presidente della commissione Agricoltura alla Camera –, è stato prorogato fino al 2025 il bonus fiscale 110 per i comuni colpiti dal terremoto 2016 e dall’alluvione 2022".