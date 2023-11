Territorio, lavoro, prospettive. Il Pd chiama Andrea Orlando

Territorio e lavoro: quali prospettive?

È questo il tema al centro dell’incontro di oggi, venerdì 17 novembre a Schieti di Urbino, alle 20.30 nella sala civica.

Ad organizzarlo il Partito democratico ducale che avrà come ospite Andrea Orlando, già ministro del lavoro e ora deputato dem. Si confronterà con Raffaele Brugnettini di Green Power e la presidente regionale del partito Silvia Venerucci in un dibattito moderato da Sandra Crowther. "Il lavoro. Quello che non c’è più e per cui tanti giovani se lo vanno a cercare altrove, soprattutto dove sono richieste figure più qualificate. O, più frequentemente, dove è più pagato - spiega il segretario del Pd di Urbino Giorgio Ubaldi -. Cosa si fa nel nostro territorio? Ci sono nuove possibilità di impiego, ad esempio con il grosso investimento che la Green Power di Lunano sta facendo a la Marcella di Urbino, alle porte di Casinina" .

Questa sera nell’incontro aperto a tutti si dialogherà su questo è sulle nuove opportunità per i giovani (e non solo) e il territorio.

"Non mancheranno gli operatori del mondo del lavoro con i quali parleremo di azioni e interventi. Questi necessari per creare lavoro giusto e fermare l’esodo dei giovani, ricolando la nostra zona", conclude Ubaldi.

fra. pier.