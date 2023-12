Terrorizza i vicini, arrestato e rilasciato. "I miei figli non dormono più"

"Ci ha terrorizzati al punto che i miei figli, da quella notte, non vogliono più dormire da soli". A parlare è una mamma fanese di 37 anni. Lui, invece, è il moldavo, presumibilmente affetto da problemi psichici, arrestato venerdì dopo aver spaccato auto e finestre nella caserma dei Carabinieri. Se racconta il suo dramma familiare, è perché sia di monito a quanti sottovalutano i danni collaterali che può innescare la carenza di assistenza alle persone con disagio psichico. "Sono due notti che i miei figli non dormono, perché sono spaventati - esordisce la donna -. Quell’uomo ce lo siamo trovati alle 5 di mattina praticamente in casa. Ha suonato al citofono, ho chiesto chi fosse e mi sento rispondere in una lingua sconosciuta. Ho pensato ad uno scherzo e ho chiuso senza dir nulla. Tempo tre secondi e sento che ha scavalcato la recinzione della mia proprietà, è davanti al portone, sbraita e inizia a sferrare dei calci fortissimi. Tant’è che la porta blindata vibra. Allora ho chiamato i carabinieri".

Tempo 10 minuti e gli uomini dell’Arma erano lì, ad acciuffarlo. Dieci interminabili minuti per la donna, perché nel frattempo quel 36enne moldavo ha continuato. "Dalla videocamera vedo che esce dalla mia proprietà prendendo un pesante vaso che poi lancia contro un’auto parcheggiata - prosegue -. Poi torna indietro e riprende a dare calci alla mia porta, schianta il cancello automatico, la luce… Dopo tutto questo sono arrivati i carabinieri". La mattina dopo la donna sporge denuncia per violazione di domicilio mentre l’uomo viene arrestato e rimesso subito in libertà. "Mi ha chiamato il suo avvocato - conclude la mamma - spiegandomi che il suo assistito ha problemi psichici, voleva risolverla pagando i danni. Ma i danni noi li abbiamo psicologici. Siamo terrorizzati perché è libero e abita in fondo alla via di casa nostra".