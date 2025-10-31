Terza edizione per “Edicola“, con dj set tra giornali e arte

Corso XI Settembresi prepara ad accogliere la terza edizione di “Edicola“, il più recente spazio espositivo della Fondazione Pescheria (locato davanti al Centro Arti Visive Pescheria), che darà vita – per il terzo anno consecutivo – a un DJ set a cielo aperto, trasformandosi per l’occasione in un luogo di incontro e sperimentazione artistica, dove musica e cultura si mescolano per creare un momento di aggregazione, partecipazione e valorizzazione degli spazi urbani, spesso dismessi, dedicati soprattutto alle più giovani generazioni. L’evento, organizzato da Imperfetto e Views con il patrocinio del Comune di Pesaro, si terrà oggi dalle 18 alle 23, con ingresso gratuito. Durante la serata sarà presente anche un’area food & beverage curata da Bar Carla 1989 e La Cantinetta di Pesaro. Per l’occasione sarà realizzato un poster 70x100 che verrà distribuito ai partecipanti: al suo interno, una parte rimovibile (coupon) darà la possibilità di accedere nei giorni successivi alle mostre in corso presso la Pescheria, proseguendo così il dialogo tra arte, musica e cittadinanza. L’iniziativa, che ogni anno riscuote grande partecipazione e successo, nasce dal desiderio di un gruppo di giovani pesaresi di rigenerare luoghi urbani, trasformandoli in spazi di aggregazione, cultura e comunità, attraverso il linguaggio universale della musica, capace di unire le persone e creare momenti di condivisione e socialità.