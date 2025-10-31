Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Evan Delogu mortoI post di Walter e Andrea DeloguAllerta meteo arancioneRegista mortoFolle inseguimentoMamma Tamara
Acquista il giornale
CronacaTerza edizione per “Edicola“, con dj set tra giornali e arte
31 ott 2025
LUIGI DIOTALEVI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Terza edizione per “Edicola“, con dj set tra giornali e arte

Terza edizione per “Edicola“, con dj set tra giornali e arte

Appuntamento dalle 18 alle 23 davanti alla Pescheria. Musica e creatività si mescolano. per generare aggregazione.

Appuntamento dalle 18 alle 23 davanti alla Pescheria. Musica e creatività si mescolano. per generare aggregazione.

Appuntamento dalle 18 alle 23 davanti alla Pescheria. Musica e creatività si mescolano. per generare aggregazione.

Corso XI Settembresi prepara ad accogliere la terza edizione di “Edicola“, il più recente spazio espositivo della Fondazione Pescheria (locato davanti al Centro Arti Visive Pescheria), che darà vita – per il terzo anno consecutivo – a un DJ set a cielo aperto, trasformandosi per l’occasione in un luogo di incontro e sperimentazione artistica, dove musica e cultura si mescolano per creare un momento di aggregazione, partecipazione e valorizzazione degli spazi urbani, spesso dismessi, dedicati soprattutto alle più giovani generazioni. L’evento, organizzato da Imperfetto e Views con il patrocinio del Comune di Pesaro, si terrà oggi dalle 18 alle 23, con ingresso gratuito. Durante la serata sarà presente anche un’area food & beverage curata da Bar Carla 1989 e La Cantinetta di Pesaro. Per l’occasione sarà realizzato un poster 70x100 che verrà distribuito ai partecipanti: al suo interno, una parte rimovibile (coupon) darà la possibilità di accedere nei giorni successivi alle mostre in corso presso la Pescheria, proseguendo così il dialogo tra arte, musica e cittadinanza. L’iniziativa, che ogni anno riscuote grande partecipazione e successo, nasce dal desiderio di un gruppo di giovani pesaresi di rigenerare luoghi urbani, trasformandoli in spazi di aggregazione, cultura e comunità, attraverso il linguaggio universale della musica, capace di unire le persone e creare momenti di condivisione e socialità.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaMostre