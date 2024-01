Terzo mandato, ma non per Ricci. Ok solo fino a 15mila abitanti. Il sindaco: "Va esteso a tutti"

L’approvazione del terzo mandato per i sindaci di Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti pare aver chiuso la vicenda per le prossime elezioni amministrative. L’unico o quasi a non aver apprezzato fino fin fondo la decisione del governo Meloni è stato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: "Bene il decreto approvato in consiglio dei ministri, relativo al terzo mandato per i sindaci dei Comuni entro i 15mila abitanti, finalmente si esce dall’incertezza, dopo mesi", sostiene colui che è anche il presidente di ALI-Autonomie Locali Italiane. "Dopociché bisogna riflettere sul fatto che, su circa 8mila Comuni italiani, rimarrebbero esclusi dal provvedimento 736 Comuni, sopra i 15mila abitanti – aggiunge Ricci –: non si capisce, pertanto, perché questa stessa norma non debba valere anche per questi ultimi Comuni, che rappresentano circa un decimo del totale. Inoltre, non esistono limiti di mandato per i ministri, per i parlamentari italiani, per i parlamentari europei – spiega polemicamente lo stesso Matteo Ricci – così che il limite vigente rimane solo per i sindaci dei Comuni sopra i 15mila abitanti. Guardando all’Europa, infine, l’unico Paese che impone limiti è il Portogallo, che consente tre mandati consecutivi. Sarebbe dunque, opportuno, allineare il nostro ordinamento all’Europa", conclude Ricci, che è direttamente coinvolto, essendo sindaco di Pesaro al secondo mandato. Ma tant’è: nel centro destra si punta ad esultare, come fanno il segretario della Lega Marche Giorgia Latini e l’onorevole Mirco Carloni, vicesegretario e candidato alle prossime Europee. "Con l’approvazione la Lega vince una sua battaglia storica di partito dei sindaci e dei territori. Non ci sono limiti – scrivono Latini e Carloni – di mandati per parlamentari e ministri, perché ci deve essere una limitazione per altre figure politiche?".