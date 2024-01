Tessera Unpli dedicata a Pesaro 2024

Oggi, su iniziativa del senatore Antonio De Poli, si svolgerà una conferenza stampa di presentazione della tessera socio Unpli 2024 (Unione nazionale delle Pro loco) che, dal 2018, è dedicata alle principali realtà italiane che sono state riconosciute dall’Unesco come Patrimoni dell’umanità. È il caso di Matera, Capitale europea della Cultura, per la tessera 2019, di Catania con la sua architettura barocca per quella 2020, del Veneto con le Colline del Prosecco per il 2021, i luoghi Unesco dell’Alto Piemonte per il 2022, di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura per il 2023 e delle Marche per il 2024, con al centro Pesaro capitale della cultura. Alla conferenza – in streaming su Senato TV – interverranno, fra gli altri, oltre a De Poli, Antonino La Spina (presidente nazionale UNPLI); Lucia Albano (sottosegretario al Ministero dell’Economia); Guido Castelli (senatore e commissario ricostruzione post-sisma Centro Italia) e Marco Silla Presidente Unpli Marche).