A Mombaroccio, test della glicemia gratis a tutta la popolazione

il sindaco Petrucci davanti alla scuola dove si farà lo screening

Mombaroccio (Pesaro Urbino), 17 marzo 2023. A caccia del diabete per tutelare la salute dei cittadini, l'amministrazione comunale di Mombaroccio ha colto con favore l'iniziativa gratuita organizzata dall'associazione Diabetici di Pesaro che propone la misurazione gratuita della glicemia. Lo screening avverrà domenica 19 marzo alle ore 10 alle 13, all'interno della scuola elementare di Villagrande e sarà aperto a tutti coloro che vorranno fare il test. "Sì tratta - spiega Paolo Muratori, presidente dell'associazione Diabetici - di un importantissimo test che permette in pochi secondi di individuare eventuali anomalie dei valori glicemici.

La misurazione sarà effettuata da personale sanitario e sul posto sarà presente, tra gli altri, anche la biologa della nutrizione, la dottoressa Michela Meneghello che fornirà agli utenti preziose indicazioni volte all’adozione di uno stile di vita sano che è alla base della prevenzione contro il diabete, una malattia subdola la cui prevalenza è purtroppo in costante aumento". Il sindaco Emanuele Petrucci ringrazia pubblicamente gli organizzatori e in particolare i mombaroccesi che hanno collaborato alla riuscita dell'iniziativa. "Un sentito ringraziamento - ha specificato in una nota il sindaco -anche al nostro farmacista, dottor Marco Mazza e ai nostri medici di base, dottoressa Micaela Di Pasquale, dottor Gianluca Cecconi, dottor Riccardo Olmeda e dottor Giuseppe Spadaro".

L’appuntamento di Mombaroccio fa seguito a quelli già svolti a Vallefoglia, Tavullia, Montelabbate e Gabicce nei quali c'è stata una grandissima partecipazione e ci auguriamo che anche a Mombaroccio la risposta sia importante. Per l’Associazione Diabetici di Pesaro ricorre quest'anno il trentacinquesimo anniversario dalla sua fondazione e il 29 aprile 2023, nell'ambito dei festeggiamenti che si terranno in occasione di questa importante ricorrenza, è previsto un incontro-dibattito al Teatro Sperimentale di Pesaro che vedrà la partecipazione delle rappresentanze dei comuni - tra questi Mombaroccio - che hanno aderito all’iniziativa.