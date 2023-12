Testata al 14enne. Arrestato

I carabinieri hanno arrestato per resistenza e violenza un 38enne di origine moldava residente a Pergola che nella tarda serata di sabato scorso ha prima aggredito un minorenne e poi si è scagliato contro i rappresentanti dell’Arma. L’episodio si è verificato verso le 23,30 in una pizzeria della città dei Bronzi. Palesemente ubriaco, l’uomo, per futili motivi, ha sferrato una testata a un ragazzo di 14 anni e poi all’arrivo dei carabinieri, subito allertati, si è avventato anche contro di loro procurando una lieve ferita a uno dei militari. Ieri mattina, al Tribunale di Pesaro, la convalida dell’arresto, con la decisione del giudice di applicare nei confronti del 38enne la misura cautelare dell’obbligo di firma tre volte a settimana.

s.fr.