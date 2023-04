Testimonial della Regione, troppi concorrenti

Quale miglior testimonial delle Marche che l’universalmente noto Raffaello? La domanda pare banale, eppure la risposta forse no. Questo almeno a giudicare da alcune proposte di legge regionale che si succedono da qualche mese a questa parte, tese a rendere alcuni marchigiani illustri (ma non poi così famosi) ambasciatori ufficiali della regione con tanto di budget annuale dedicato.

Tutto ha inizio qualche mese fa, con una proposta partita da un consigliere di maggioranza (FI) di valorizzare la figura di Giacomo Leopardi come testimonial regionale, con tanto di stanziamento di un apposito fondo. "Alla presentazione di tale proposta – spiega il consigliere Micaela Vitri (Pd) – come opposizione abbiamo ritenuto inappropriato che Leopardi, senza nulla togliere al grande poeta, fosse l’unica figura la cui promozione meritasse una speciale tutela. Perciò nei mesi scorsi ho presentato due analoghe proposte che mirassero anche alla valorizzazione di Rossini e Raffaello, consapevole che i due sono di certo i nostri concittadini più noti a livello mondiale".

La proposta dell’opposizione prevede la costituzione di comitati appositi, specifici per ogni testimonial, che grazie ad un budget di 50mila euro all’anno, possano operare in maniera autonoma con iniziative a loro discrezione (mostre, eventi, pubblicità, marketing) col doppio fine di promuovere le Marche attraverso la valorizzazione del marchigiano illustre. "Tuttavia – prosegue Vitri – sono spuntate come funghi altre proposte, dedicate a Vitruvio, Beniamino Gigli, padre Matteo Ricci. Figure non certo meno rilevanti, ma oggettivamente meno note e dunque meno attrattive turisticamente parlando. Recentemente poi, il presidente della commissione cultura Renzo Marinelli (Lega) ha proposto di unire tutte le leggi in un unico testo che si allarga non solo a tutti i personaggi già oggetto di proposta, ma potenzialmente a ogni marchigiano “dalla cui morte siano decorsi almeno cinquant’anni e che si sia contraddistinto per capacità e attività svolte“. Per di più senza inserire nel comitato rappresentanti dei territori come avevo previsto nel mio testo". Insomma un calderone unico a cui verrebbero destinati 100mila euro in totale, da ripartire tra tutti senza criteri o percentuali ben chiari.

Chiude Vitri: "Mi auguro che in commissione ci sia unità d’intenti e non si faccia di tutta l’erba un fascio, andando a perdere i benefici che la valorizzazione di due o tre personaggi di oggettiva caratura internazionale potevano portare alle Marche. È ovvio che ci sono diversi livelli di influenza che un personaggio può avere: locale, nazionale, internazionale, mondiale. Raffaello sicuramente appartiene all’ultima categoria, ma non di tutti si può dire lo stesso, né sarebbe sensato metterli sullo stesso piano, perché puntando su personaggi poco noti, tanto più con questo budget drasticamente ridotto, la campagna sarebbe poco incisiva e ne risulterebbe uno spreco di denaro. L’iter in commissione è appena iniziato, auspico che il confronto sia costruttivo affinché si crei una legge mirata ed efficace, e non un calderone allargato per accontentare tutti ma che non valorizza nessuno".

Giovanni Volponi