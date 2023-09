’Testimonial, disputa da bar dello sport’

Il sindaco Ricci ha auspicato un passo indietro, da parte di Roberto Mancini (foto), dal ruolo di testimonial delle Marche invitando il governatore Acquaroli a sostituirlo con Gianmarco Tamberi. Il consigliere regionale Pd, Andrea Biancani, vorrebbe spingere per quel ruolo la figura ineguagliabile di Valentino Rossi. Il centrodestra comunale gela gli entusiasmi di entrambi: "Ricci e Biancani, preoccupati solo dalla ricerca spasmodica ed ossessiva di visibilità, stanno trascinando la città di Pesaro in una ridicola disputa da bar dello sport - dicono i gruppi consiliari di Pesaro di Lega, Prima c’è Pesaro, Fratelli d’Italia e Gruppo Misto –. Non bastavano le esternazioni da moralizzatore di Ricci, ora anche il consigliere regionale Andrea Biancani si aggiunge al club dei suggeritori non richiesti. Biancani, in ansia da prestazione e da selfie, boccia la proposta del sindaco Ricci, e lancia dal nulla la candidatura di Valentino Rossi a testimonial della regione Marche come se stessimo giocando al fantatestimonial e se fossimo tra amici, al tavolino di un bar. Trasformare la promozione di una Regione all’estero in un tototestimonial e in derby tra tifoserie di sportivi è un’operazione grottesca e dannosa. Tra l’altro la diversa opinione tra i due, mette in luce come dentro il Pd vi sia una competizione interna e non una strategia di promozione".