“Teuta del mare“ regina degli Illiri

Fu potente regina degli Illiri nel III secolo a. C. e il suo regno, l’Illiria, occupava il versante orientale del mare Adriatico e della Macedonia, dall’Epiro fino al bacino del fiume Danubio, le sue ataviche origini sono avvolte dal mistero della "donna serpente". A lei, la studiosa e scrittrice pesarese Daniela Renzi dedica il romanzo storico “Teuta del mare“ che viene presentato questa sera alle ore 17,30 nella Sala Pallerini di Palazzo Gradari in via Rossini, Pesaro. Teuta salì sul trono alla morte del marito Agrone e allargò ambiziosamente il regno, quando la sua egemonia si scontrò con quella romana vi si scagliò contro in un crudo e violento conflitto.

L’ingresso è libero.