“The Dark side of the Moon“: rivive il mito

Questa sera andrà in scena al Teatro della Fortuna di Fano (ore 21), lo spettacolo “The Dark side of the moon“, ispirato all’omonimo fortunatissimo album dei Pink Floyd. Una produzione che vedrà protagonisti l’Orchestra Sinfonica Rossini, DNA Pink Floyd Tribute band, gli attori Giuseppe Esposto e Fabrizio Bartolucci. Autore dei testi e del concept dello spettacolo, il giornalista, Claudio Salvi.

Ma la magìa della musica sarà tutta nelle mani di Roberto Molinelli che non solo ha firmato tutti gli arrangiamenti ma che dirigerà i professori dell’Orchestra Rossini in questo viaggio nell’affascinante mondo della band.

Molinelli quello di stasera sarà uno spettacolo che rappresenta in qualche modo anche un ritorno alle origini.

"Io ho scritto questi arrangiamenti più di 11 anni fa quando la prassi di eseguire musica rock con orchestre sinfoniche non esisteva, almeno nel nostro Paese. Riguardo alla genesi di questa tipologia di progetti debbo dire che ho sempre creduto nell’unione di generi diversi. L’idea di un incontro tra classica e pop, classica e rock aveva uno scopo: arrivare a generazioni diverse e fare opera di divulgazione. E’ sempre stata una mia convinzione quella di riuscire ad arrivare con la musica a pubblici diversi".

Un format che in questi anni ha avuto un grande successo.

"Direi che abbiamo avuto molte soddisfazioni da questo punto di vista. Relativamente al format l’idea concepita e condivisa assieme all’autore dei testi e del concept Claudio Salvi era quella di creare una vera opera; uno spettacolo che prevedesse non solo delle partiture ma anche un libretto (come è d’uso nel teatro lirico). E dunque in questo caso un’orchestra, una band ma anche degli attori, del materiale video, e immagini che accompagnassero lo spettatore in una sorta di viaggio attraverso il tempo e la musica".

Che opera è stata “The dark side of the moon“?

"Direi senza dubbio una pietra miliare e non solo dal punto di vista musicale. Un vero concept album con un messaggio attualissimo il lato oscuro della luna che fa esplicito riferimento al lato oscuro della mente umana che ci porta dritti dritti all’oggi, all’attualità. Sono passati 50 anni ma non sembra cambiato nulla e in questo sta anche la modernità di questo disco. Dal punto di vista musicale questo album rappresenta una continua ricerca; una sperimentazione anche nell’uso degli strumenti e dei suoni".

E gli arrangiamenti?

"L’orchestra, come sempre faccio, è sempre un’assoluta protagonista della scena musicale e mai una coloratura della band. Tengo molto a questo aspetto in quello che scrivo, soprattutto in progetti dove l’equilibrio diventa elemento essenziale".

Biglietti al Teatro della Fortuna.