’The Green Liners’ alla tradizionale cena delle feste

Pochi giorni fa si è tenuta la quindicesima e tradizionale Cena di Natale dell’associazione storico-culturale e rievocativa The Green Liners, che ha la propria sede a Fossombrone. Come ogni biennio, nell’occasione sono state rinnovate le cariche di presidente e consiglio direttivo. Confermato per acclamazione è risultato il presidente uscente, ovvero Gabriele Gentili; nel ruolo di consiglieri sono stati invece eletti Elisa Concordia, Simon Giampaoli, Ramona Maggiolini, Massimo Maselli e Raffaele Ripanti. Nel corso della serata, alla quale hanno preso parte quaranta soci che vestivano uniformi d’epoca e abiti civili rigorosamente Anni ‘40, si è pure discusso del programma dei nuovi appuntamenti rievocativi del 2024. Tra questi ci saranno la partecipazione dei soci alle manifestazioni in Normandia per l’ottantesimo anniversario del D Day (il più grande sbarco della storia, 6 giugno del 1944) e il classico appuntamento a Montemaggiore al Metauro per "Era Ieri...". La serata è stata anche l’occasione per ricordare la figura dell’ex consigliere Fulvio Palma.

Adriano Biagioli