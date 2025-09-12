“The Power of Play“ a Pesaro. Festival sui videogames e benessere

A Pesaro un evento inedito che unisce tecnologia, creatività e responsabilità sociale. Venerdì 10 e sabato 11 ottobre l’Auditorium Scavolini accoglierà The Power of Play, prima edizione del festival internazionale dedicato al valore dei videogiochi come strumento di benessere sociale. L’iniziativa, organizzata da IIDEA – associazione che rappresenta l’industria videoludica in Italia – nasce in collaborazione con il Comune di Pesaro, CTE Square, Università di Urbino e Games for Change, realtà statunitense che da vent’anni promuove i videogame a impatto sociale. Alla presentazione del programma, ieri nella sede di CTE, sono intervenuti il sindaco Andrea Biancani, Paola Nonni, dirigente del Comune, Alessandro Bogliolo, coordinatore scientifico CTE e docente Uniurb, e Thalita Malagò, direttrice di IIDEA. Per Biancani: "Il festival incarna a pieno il connubio tra vocazione culturale della città e la propulsione all’innovazione del progetto CTE".

"La Casa delle Tecnologie non è un’iniziativa come le altre: ha fatto di Pesaro un luogo di sperimentazione, costruendo ponti con altre città", ha aggiunto Nonni. "Un evento unico in Europa che guarda ai videogiochi oltre l’intrattenimento, riconoscendoli come strumenti di connessione, benessere ed educazione" ha sottolineato Malagò. Il festival porterà in città trenta relatori da sette paesi – tra cui membri dell’ONU e del World Food Programme – per dibattiti su benessere, sostenibilità, cultura, diritti umani ed educazione. Sarà presentata anche una ricerca internazionale di Entertainment Software Association e Video Games Europe, che indaga i benefici psicofisici dei videogiochi. Spazio all’esperienza diretta con la possibilità di provare giochi, incontrare gli sviluppatori e, per gli studenti, di partecipare a workshop. Venerdì 10, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, verranno assegnati gli Italian Video Game Awards 2025 nelle categorie Best in Impact e Best in Learning. A seguire, un incontro dedicato ai genitori con i family influencer Guidasenzapatente e la psicologa Manuela Cantoia. Sabato 11, in concomitanza con l’inizio dell’EU Code Week, il focus si sposterà sulle potenzialità della programmazione e dell’uso del gaming nella didattica, con laboratori per studenti e docenti in presenza e collegati da tutta Italia. IIDEA ricorda che, in linea con la crescita degli ultimi anni, nel 2024 in Italia il giro d’affari del settore ha sfiorato i 2,4 miliardi di euro. Il pubblico videoludico italiano non è più composto dai soli giovanissimi: i giocatori hanno raggiunto i 14 milioni, con un’incidenza maggiore nelle fasce d’età 15-24 e 45-64 anni, e un forte incremento di giocatrici. La partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria. Informazioni su thepowerofplay.it

Leonardo Damen