The Voice senior, oggi maxi concerto a tre

Dagli schermi Rai alla Palla di Pomodoro. Il passo sarà breve per i finalisti del talent show televisivo ‘The Voice senior’ che stasera alle ore 21 apriranno la manifestazione ‘I concerti del lunedì alla Palla’ promossa dal Comune di Pesaro e dall’associazione Apa Hotels di Pesaro. Ad esibirsi saranno Mario Aiudi (Frank Silvera) di Pesaro, Claudio Morosi di Fano e la regina delle orchestre da ballo Roberta Cappelletti. Ad accompagnare i tre cantanti una grande orchestra composta da 35 musicisti diretti dal Maestro Dino Gnassi. Un’apertura eccezionale degna di un’’Estate da Capitale’ in vista di Pesaro2024 che saprà far ballare e divertire tutti i turisti ed i pesaresi che vorranno assistere all’evento che, come tutti gli altri concerti della rassegna canora, sarà ad ingresso gratuito. "Un calendario eventi importante – spiega il presidente di Apa Hotels Paolo Costantini – tra Comune e Apa in questa occasione c’è stato un gioco di squadra prezioso che darà ottimi risultati".

l. d.