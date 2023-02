“The Voice Senior“ scopre il fenomeno Morosi

Un fanese alle semifinali di The Voice Senior di Rai Uno. E’ stata una serata indimenticabile, quella di venerdì 17, per il Maestro Claudio Morosi che nel giro di un’ora ha messo a segno tre importanti traguardi professionali, nella puntata del talent show andata in onda su Rai Uno: esibizione in tv, tripla scelta e doppia selezione. Nell’ultima sessione di “Blind Audition“ dello show tv condotto da Antonella Clerici, ovvero le audizioni al buio che hanno portato i coach di The Voice Senior a scegliere gli ultimi concorrenti per completare la loro squadra, l’organista fanese ha incantato tutti suonando e cantando dal vivo “Senza una donna“ di Zucchero. La sua presenza in squadra, infatti, è stata contesa da tutti i giudici. A Gigi D’Alessio sono bastati pochi secondi, il primo accordo, per riconoscere il talento del 60enne Morosi e si è subito girato, seguito pochi istanti dopo da Loredana Bertè e dai Ricchi e Poveri. Il coach Costantino, invece, che aveva già ultimato la sua rosa di 12 concorrenti, ha assistito alla performance guardandolo negli occhi: "Mamma mia… è una bomba questo" ha detto ai colleghi prima che Morosi finisse di cantare la prima strofa. "Io mi inchino" ha commentato a...