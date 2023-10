"The Williams Tour: Fano-Lipari, un'avventura di inclusione"

"Non ho bisogno solo di terapie…. ma ancor di più di andare in barca a vela". E’ una licenza poetica quella che si è concesso Andrea Romiti, presidente dell’associazione Genitori sindrome di Williams, che nella pratica della vela ha trovato una nuova ragione di vita per sé e per suo figlio Nicola, affetto da una disabilità cognitiva dovuta alla rara malattia genetica da cui è affetto. E così dopo il "The Williams Tour", la storica veleggiata del 2017 a bordo di Adriatica, ha spiegato nuovamente le vele per offrire a questi ragazzi un’altra avventura che parla il linguaggio dell’inclusione e dell’autonomia. Sabato, infatti, sotto la guida esperta dello Skipper Francesco Savelli (con il supporto del Panathlon Fano), Andrea Romiti, sua moglie, suo figlio Nicola, due amici e altri 5 ragazzi con sindrome di Williams, hanno iniziato a veleggiare alla volta del porto di Lipari dove ad attenderli c’era l’assessora Cristina Roccella, che ha fatto loro da cicerone.

Una settimana di navigazione in catamarano (da Capo d’Orlando a Lipari e ritorno), giornate di vita condivisa, di lavoro, di divertimento e di fatica, sia fisica che interiore che termineranno sabato con il rientro a Fano. "In questo spazio ristretto - spiega la psicologa psicoterapeuta Laura Brutti che ha ideato per loro un progetto terapeutico che sta seguendo a distanza - potrebbero venire fuori anche tensioni. Ma sicuramente i ragazzi dovranno mettersi in gioco dal punto di vista individuale e di gruppo". L’esperienza sarà poi cristallizzata in un docufilm.

Tiziana Petrelli