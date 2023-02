Thomas Flenghi ritorna in Comune

A volte ritornano. Il Comune di Pesaro ha infatti nominato il dipendente Thomas Flenghi mobility manager d’area nonché mobility manager aziendale. Per l’architetto è una sorta di riconferma dopo lustri di lavoro all’interno dell’amministrazione comunale. In realtà Flenghi aveva preso un periodo annuale di aspettativa dopo un lutto familiare ed un ulteriore peso lavorativo nell’azienda di famiglia. Ora che ha stabilizzato l’impegno nell’azienda ha potuto riservarsi due giornate settimanali da dedicare allo studio e alla gestione della viabilità cittadina. Un doppio lavoro che permetterà all’esperto assoluto di mobility cittadina di impegnarsi in un settore che non solo conosce bene, ma affronta con il giusto entusiasmo.

Non parla il mobility manager cittadino, richiamandosi a un regolamento interno che non permetterebbe ai dipendenti comunale di dire la loro sulle attività di servizio. Ma fa capire che le due giornate dedicate alla viabilità sono sicuramente intense e partecipate. Il punto di partenza del suo lavoro sarà ancora una volta il questionario da diffondere ai dipendenti comunali per capire in quale modo raggiungono il posto di lavoro. Partendo da dove vivono e da dove partono per raggiungere gli uffici comunali si potrebbe capire chi e quando alcuni potrebbero fare a meno dell’automobile. Da questo si dovrebbe partire per attuare una riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale nelle città capoluogo di provincia, individuando le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di cento dipendenti. Di sicuro Thomas Flenghi ci proverà di nuovo a fare questa indispensabile riduzione.

l.lu.