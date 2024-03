“Those revolution years“ per riscoprire gli anni Settanta

Gli anni Settanta, anni di tensioni e di grandi cambiamenti nella società e nella musica. Un racconto su un periodo complesso, ma di grande vitalità e creatività, soprattutto in Europa, sarà il concerto-spettacolo spettacolo “Those revolution years“, in programma al Teatro Sperimentale martedì 19 con un doppio appuntamento: alle 9,30 e alle 21 su iniziativa del Comune di Pesaro con Amat. Un percorso per quadri musicali che sarà proposto il mattino agli studenti delle scuole medie superiori di Pesaro e la sera per tutti.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Rocco Bratta e Sergio Guerra (professore di letteratura e cultura Inglese dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, morto nel 2020 ) con l’intento di percorrere la musica rock, pop, soul e blues a partire degli anni Settanta, come filo conduttore per un approfondimento sulla società e sulla cultura dell’epoca. Al centro dello spettacolo (regia e testi di Claudio Salvi), la scena musicale inglese e quella italiana – con le indimenticabili musiche dei Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Jethro Tull, De Andrè, Finardi, PFM e tanti altri – che trasportano lo spettatore in un vero e proprio "sogno ad occhi aperti "grazie alla maestria attoriale di Andrea Bratta (che è anche voce solista), e le suggestioni musicali eseguite da Giulio Vampa chitarra e cori, Daniele Russo chitarra e cori, Pierpaolo Farina chitarra, Enrico Montanaro batteria, Alberto Fattori basso, Lorenzo Stroppa alle tastiere. Biglietto per spettacolo serale posto unico 10 euro, biglietteria al Teatro Rossini 0721 387621, o allo Sperimentale 0721 387548, Amat e circuito Vivaticket.