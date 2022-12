"Ti avevo detto di risparmiare non di fare un Natale deprimente"

Luminarie natalizie sì o no? Le immagini e i commenti di Piazza del Popolo deserta di giorno e semi buia di notte, hanno fatto ribollire di rabbia il sindaco. "Ho detto di risparmiare sulla spesa di energia elettrica, non di deprimere il Natale" ha urlato, ieri, il sindaco Matteo Ricci in faccia all’assessore Francesca Frenquellucci, responsabile insieme al vicesindaco Daniele Vimini dell’allestimento natalizio, volutamente sottotono, che quest’anno caratterizza il centro storico di Pesaro. "Lo sapevi. Di non investire sull’allestimento l’abbiamo deciso tutti insieme in giunta", ha risposto l’assessore Frenquellucci senza retrocedere. Oggettivamente Pesaro, senza luminarie non scalda il cuore dei visitatori, i quali, senza spiegazioni mirate, non capiscono perché sia così disadorna. Poi incassa le proteste dei commercianti, tra cui gli ambulanti del villaggio di Natale in Piazza, i quali, senza pista di ghiaccio, dicono che faticheranno a rientrare dell’investimento. Ironia della sorte, spettatori ignari della "tirata" del primo cittadino, è stata una troupe televisiva della trasmissione di La 7, “L’aria che tira“. Finita la diretta i collaboratori di Myrta Merlino sono usciti dall’ufficio, incrociando l’assessore Frenquellucci solo sulla soglia per poi udire, un nano secondo dopo, lo sfogo ad alzo zero del sindaco. Ma, a parte la “pessima aria che tirava“ ieri in Comune, la sfuriata mattutina di Ricci, politicamente, non ha avuto seguito. Lui non ci ha fatto dichiarazioni pubbliche, mentre vicesindaco e assessore, nel pomeriggio di ieri ci hanno confermato l’opportunità di rispettare l’austerity.

"Lunedì prima di Natale, nonostante i negozi fossero aperti e le luminarie sfarzose – ha osservato Vimini –, in una città romagnola importante, paragonabile a Pesaro, era comunque vuota di gente. Di questi tempi, difficili per tutti, insomma, non sono le luminarie a fare la differenza. Abbiamo voluto spendere i soldi risparmiati negli allestimenti in eventi gratuiti che sono andati a beneficio di quanti si sono trovati in piazza per i canti (Gospel, la cerimonia d’apertura...) , per le animazioni dei più piccoli (Pesaro Village, Coccole sonore e il ragnetto Whiskwy...). Del resto, illuminare solo alcune vie anziché altre sarebbe stato discriminatorio: da qui l’idea dei portali luminescenti per i selfies". Ma di quali soldi parliamo? "Nei due anni di Covid il Comune ha pagato luminarie, montaggio e consumo di energia – spiega Frenquellucci –: per il centro storico, senza considerare il consumo di luce ma solo di montaggio e luminarie abbiamo speso sui 20mila euro. Una cifra che in totale, quindi è stata molto più alta: per tutta Pesaro avremo speso sui 50mila euro. Cifra che quest’anno non avevamo: non potevamo confermarla. Non volendo chiedere ai commercianti di tornare alla prassi preCovid compartecipando alle luminarie, perché in tanti a novembre ci avevano detto di essere in difficoltà a tirar fuori un contributo, abbiamo tagliato la questione alla radice. Non me ne pento. Il Comune ha investito nell’offrire animazioni gratuite e iniziative per i più piccoli. I commercianti che si sono voluti organizzare hanno pagato di tasca propria le luminarie".

Solidea Vitali Rosati