“Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo“. Giulia Pont fa scoprire i percorsi del piacere

Di questi tempi è bene annotarsi gli appuntamenti in programma nei teatri della provincia. Già perché in questo fine settimana il calendario è pieno di spettacoli interessanti. Per Teatri d’Autore sabato sera al Teatro Comunale di Mombaroccio va in scena lo spettacolo Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo di e con Giulia Pont mentre al Teatro Apollo di Mondavio è in programma Ghita Storia della Fornarina lettura scenica con Giulia Bellucci e la regia di Giacomo Ferraù. Domenica alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro lo spettacolo Tre liriche di Eat the catfish apre il sipario su TeatrOltre.

Sempre domenica a Pesaro, ma al Teatro Sperimentale Andar per fiabe, stagione dedicata alle famiglie propone al pubblico di tutte le età Cenerentola. Rossini all’Opera! di Pasquale Buonarota, Nino D’Introna, Alessandro Pisci, con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Mirjam Schiavello, regia di Nino D’Introna, musiche di Gioachino Rossini. Al Comunale di Mombaroccio al centro della scena ci saranno l’amore e la figura femminile, tra teatro, stand-up comedy e canzoni dal vivo. Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo racconta come la fine di un amore possa diventare un nuovo inizio. "Un percorso a volte tortuoso, a volte esaltante, a volte drammaticamente comico nel quale scoprire se stessi, emanciparsi dai canoni sociali ed esplorare l’universo – spesso ancora tabù – del piacere femminile. Una stand up comedy travolgente sulle relazioni tossiche e su come a volte la fine di un rapporto non sia necessariamente una tragedia. Una serata dedicata alla figura femminile e all’amore anche a Mondavio con Ghita Storia della Fornarina, racconto di un amore assoluto e potentissimo. Amore e morte insieme. Un sentimento universale mai completamente risolto, una perdita che non è lecito piangere, se non nel silenzio di un convento. Le lacrime agli occhi di Ghita (Giulia Bellucci), di fronte alla tomba del proprio amore scomparso prematuramente. L’urlo di dolore che le lacera le viscere, quando vede che accanto al nome del suo amore, hanno inciso nella pietra il nome di una donna che non ha mai amato e non il suo. La corsa di Ghita attraverso la città, derisa ed allontanata da tutti, preda della rabbia ed accecata del dolore. La sua scelta di chiudere il mondo fuori dalla porta del convento, o forse di chiudere sé lontano dal mondo. Il convento dove lentamente, anno dopo anno, Ghita si spegne.

Tre liriche alla Sala della Repubblica, spettacolo pluripremiato con Dario Caccuri, Chiara Ferrara e Jacopo Neri che firma anche la drammaturgia e la regia. Parte di una trilogia avviata nel 2020, quando il contatto umano era pervaso da una minaccia invisibile, "Tre liriche – si legge nelle note di sala - esplora il nesso tra amore e paura nell’arco di una relazione di tre anni: paura del coinvolgimento, durante le prime fasi del rapporto, paura della perdita, mentre il sentimento si fa più stabile, paura dell’oblio della vita condivisa, quando la storia sta ormai volgendo al termine. Lungo il corso dello spettacolo, l’Io parlante tenterà in tutti i modi di controllare l’inevitabile volubilità dei legami umani, adottando i comportamenti più surreali dentro e fuori la vita di coppia, nell’utopica ricerca di una sicurezza totale".

c. sal.