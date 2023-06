"Ti sbagli, c’è il piano di fattibilità"

A replicare ad Andrea Biancani è l’avvocato Francesco Venditti. "Riproponi ciclicamente il discorso del piano di fattibilità che ancora non si vede e l’affermazione sulla fruibilità in tempi brevi della pista ciclabile turistica a fianco ai binari. Altri più informati (di me, ovviamente) l’hanno detto e scritto in diverse lingue e tonalità musicali: il piano di fattibilità c’è; se non è finito, è in via di definizione ed è depositato dal 2022 al Ministero delle Infrastrutture (il Mime). Posso capire, anche io desidero leggere quel piano di fattibilità ed è frustrante per tutti gli interessati, me compreso, non avere sottomano quel documento. Tuttavia, ti faccio presente che c’è un documento in pdf, facilmente reperibile in Internet, dove si capisce benissimo perché la tratta Fano-Urbino non sia stata ancora inserita nel “Contratto di programma 2022-2026” che tu citi. Si tratta del “Tavolo tecnico di ascolto 2022” tra Rfi e Regione Marche del 18 ottobre 2022 e, in particolare, della “Scheda - Richiesta di intervento n. 72022 “Anello delle Marche” (pagg. 130 e segg. del pdf) dove, tra le varie informazioni, si scrive: a) che la linea Fano-Urbino è inserita come linea turistica ai sensi della L. 1282017, da cui scaturisce la richiesta di intervento consistente, tra gli altri, nel ripristino dell’offerta sia commerciale che turistica; b) sono stati indicati nn. 8 treni passeggeri al giorno (cioè 4 coppie di treni al giorno); c) è stato indicato un costo complessivo di 233 milioni di euro con tempi di realizzazione al 2030 e studio di fattibilità in corso; d) è stata richiesta la redazione del progetto definitivo ed esecutivo finalizzato alla riattivazione turistico e commercale ed elettrificazione della linea; e) Rfi farà l’opportuno approfondimento. Ovviamente dovranno essere pianificate le risorse economiche necessarie. Mi limito alla Fano-Urbino, perché nel documento si affronta anche il discorso delle tratte Pergola-Fermignano e Pergola-Fabriano e sulla necessità di mantenere la linea adriatica esistente per il trasporto pubblico locale. Questa è stata la prima richiesta di intervento, perché sulla Fano-Urbino non ne erano state proposte altre nei tavoli tecnici di ascolto negli anni precedenti. Tutto nero su bianco". E la pista ciclabile? "Non potrà andare a fianco dei binari per un Dpr del 1980".