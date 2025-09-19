"Ti sciolgo nell’acido". Incubo per madre e figlia

"Finisci male, se vengo lì ti faccio fuori, se vai dai carabinieri a denunciarmi so già dove seppellirti oppure ti sciolgo nell’acido". È con questa minaccia brutale che, secondo l’impianto accusatorio, si è consumata per anni la vita privata di una donna e della sua bambina, assistite dall’avvocato Ruggero Benvenuto. Ieri il tribunale collegiale di Pesaro ha inflitto all’imputato la pena di tre anni e due mesi di reclusione per il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza della minore, e ha riconosciuto alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di 8mila euro. La vittima e sua figlia, nata nel 2010, residenti a Monteporzio, hanno raccontato un’escalation di vessazioni: l’imputato, spesso ubriaco, avrebbe fatto della casa un luogo di sottomissione e terrore, urlando, spintonando, strattonando e tirando i capelli alla moglie al punto da lasciare lividi sulle braccia.

Ancora più dolorosa la testimonianza della figlia, chiamata a riferire in aula e capace di restituire con lucidità gli insulti rivolti anche a lei. "Sei stupida come tua madre, non capisci niente, sei malata come tua madre", minacce di picchiarla o di portarla via, perfino l’idea di trascinarla in Sicilia per un mese. Tutti elementi che hanno pesato come un macigno nella valutazione del collegio giudicante.

La fine della convivenza, a settembre 2020, non ha segnato la fine dell’incubo. Trasferitosi in Sicilia, l’imputato avrebbe continuato a pretendere aggiornamenti sulla vita privata delle due donne, esercitando un controllo assoluto e, dal giugno 2023, rifiutando ogni sostegno economico pur reclamando aiuti dalla ex compagna. E da aprile dell’anno scorso la situazione è precipitata: dopo probabilmente aver ricevuto la comunicazione del legale della moglie che annunciava la volontà di separarsi, l’uomo ha iniziato a tempestare il cellulare della donna con circa 50 chiamate nello stesso giorno, tutte senza risposta perché la donna si trovava al lavoro, e nella stessa mattina ha cercato ripetutamente di contattare anche la figlia minorenne mentre era a scuola, minacciandola con la frase "ora vedete cosa vi succede, ci vai di mezzo anche tu".

La persecuzione è proseguita nei giorni successivi: la ragazza nello stesso giorno ha ricevuto circa 80 chiamate, e pochi giorni dopo, mentre si trovava dai Carabinieri, altrettante 30 chiamate e poi si era anche appostato sotto l’abitazione di madre e figlia, attendendole al loro rientro.