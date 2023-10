Ti serve lo Spid? Arriva chi può farlo per te

"Contiamo di digitalizzare 60mila persone in tre anni grazie a questo progetto. Bravi i Comuni dell’Unione Pian del Bruscolo ad aver colto la potenzialità del progetto". L’assessore regionale Andrea Maria Antonini ha presentato in conferenza stampa il nuovo ruolo del facilitatore digitale. Una figura che aiuterà i cittadini, residenti e non, assistendoli sull’uso dei servizi fruibili online, internet e per altre competenze digitali. "Questo progetto è importante perché avvicina la popolazione non abituata all’utilizzo degli strumenti della digitalizzazione – ha continuato Antonini –. Informatica e digitale sono ormai essenziali nella nostra vita quotidiana, ma non tutti siamo nati nell’era del digitale e quindi non è semplice avere una completa conoscenza delle possibilità enormi che possiamo avere. Per questo la figura del facilitatore diventa essenziale". Non sarà un semplice assistente ma un abilitatore in grado di rendere autonomi i cittadini nell’utilizzo del digitale e dei suoi strumenti. Ad esempio la posta elettronica, lo Spid ma anche la stesura del curriculum. Questo progetto dimostra l’evoluzione dei servizi pubblici che stanno cercando di digitalizzare processi e servizi per facilitare la quotidianità. Per questo la Regione ha aperto 74 punti di facilitazione, che sono in Comuni, Università ma anche in alcuni punti mobili. Il progetto può essere ancora ampliato per alfabetizzare dal punto di vista tecnologico e informatico i cittadini, puntando anche a superare l’obiettivo delle 60mila persone digitalizzate. Presenti alla conferenza stampa, anche il presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo Palmiro Ucchielli, la responsabile del Piano telematico regionale Serenella Carota, la project manager ‘Progetto Bussola Digitale’ Giulia Pigliapoco e Chiara Dominici, facilitatore digitale che opererà proprio nella sede dell’Unione Pian del Bruscolo, tutti i mercoledì dalle 14 alle 18.

Gli altri punti in cui sarà presente questa figura sono: Comune di Gradara, tutti i martedì dalle 9 alle 13; Comune di Gabicce Mare, tutti i martedì dalle 14 alle 18; Comune di Mombaroccio, tutti i martedì dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30; Comune di Vallefoglia, tutti i mercoledì dalle 9 alle 13; Comune di Tavullia, tutti i giovedì dalle 9 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30. per prenotare l’appuntamento contattare il numero 0721499077 dalle 9 alle 13, oppure il 3454420446 dalle 15 alle 17.

Lucia Arduini