Tiberi, lo sconfitto "Da Chantal mi aspetto scelte unitarie"

Candidato al congresso regionale come vice segretario di Michela Bellomaria, Timoteo Tiberi riflette in tranquillità sui risultati.

"Sono un po’ deluso dai risultati. Ma sul livello nazionale si stanno sprecando le analisi sull’effetto Schlein".

Non è dunque molto sorpreso?

"Il risultato finale è stato molto risicato. Certo che c’è delusione, visto che nessuno corre per perdere. Tutti corrono per vincere. Io posso solo dire come volontario ai seggi che molti sono arrivati senza sapere che c’erano due voti congressuali".

E questo ha prodotto una novità?

"La novità è stata Elly Schlein. Questo è sicuro. Se poi c’è stato un effetto rimbalzo sulla candidatura regionale di Chantal Bomprezzi lo dovremo capire bene".

Cosa ha fatto pensare a una doppia sconfitta per chi come lei ha scelto Bonaccini e Bellomaria?

"Forse è un’associazione un po’ forzata di una doppia sorpresa. In realtà non c’è stata una distanza così importante tra i candidati, una sproporzione di consensi. Il risultato è stato decisamente di misura".

Avete sbagliato qualcosa?

"Abbiamo girato il territorio, fatto un lavoro che è stato importante: sarebbe paradossale dire che essere organizzati fa perdere. Non credo che sia né vero né sensato".

Avete quindi sbagliato la scelta politica? O le modalità di organizzazione? Aver indicato anche il vice segretario ha pesato?

"Intanto non ci sono né vincitori né vinti. La squadra nelle candidature è una normalissima organizzazione anche a livello regionale".

Si riparte da una scelta di unità regionale?

"La strada dell’unità l’avevamo proposta dall’inizio del percorso. Tanto da chiedere alla Bomprezzi di strare insieme anche al momento del voto".

Cosa vi aspettate dalla nuova segretaria regionale?

"Siamo qui: lei per noi era già un pezzo della squadra e siamo pronti a collaborare. La responsabilità è sua. Avrà da parte nostra la massima collaborazione".

Oppure la divisione è troppo profonda?

"Sarebbero vecchie logiche che non portano da nessuna parte. Da parte nostra non ci sono problemi. C’è molta serenità, vogliamo far crescere il Pd. Prendendo la lezione dell’elettorato in queste primarie. Lo stesso risultato, quasi il 50 per cento, fa sì che non ci siano grandi premi".

Lei si aspetta una proposta unitaria: facciamo le cose insieme?

"Per il partito me lo auguro. Mi aspetto dalla mia nuova segretaria valutazioni unitarie. Di certo non ho aspettative personali specifiche per nessun ruolo. Non chiede niente Bonaccini, figurarsi se lo possiamo fare noi. Alla luce del risultato così vicino speriamo nella linea il più possibile unitaria".

Bisogna avere le idee chiare..

"Il nemico è la destra e dobbiamo combatterlo. Mi auguro però che la linea e lo spirito siano inclusivi. Sono molto sereno: ora è giusto cominciare a lavorare insieme con un atteggiamento collaborativo e unitario".

Luigi Luminati