’Tiberini canta Tiberini’. A teatro il tenore sosia

Si terrà sabato dalle 17 la 30esima edizione del Premio Lirico Internazionale ‘Mario Tiberini’, l’importante manifestazione di San Lorenzo in Campo in memoria del celebre tenore nato proprio nel paese cesanense l’8 settembre 1826. Grande protagonista di questo 2023 sarà il tenore pesarese Enrico Giovagnoli, che ha i lineamenti e la voce del suo illustre predecessore e che proporrà musiche ritrovate dalla biografia di Tiberini, composte dal tenore stesso, da uno dei suoi figli e da alcuni suoi autori coevi, tanto che il titolo dello spettacolo è ‘Tiberini canta Tiberini’. Opere che all’epoca vennero sicuramente eseguite, ma di cui nulla è stato documentato e registrato; pertanto la loro prima registrazione avverrà proprio sabato nello storico teatro che porta il nome dell’artista, nel cuore di San Lorenzo.

L’organizzazione dell’evento, diretto e presentato da Giosetta Guerra, è a cura del Comune e dell’associazione ‘Mario Tiberini’, con il patrocinio e la compartecipazione dell’Assemblea legislativa delle Marche. Enrico Giovagnoli, a cui verrà conferito il Premio Tiberini d’Oro, terrà un concerto con le musiche ritrovate del famoso tenore, sia come solista, sia in duo con il soprano Francesca Carli. Alcune arie da camera saranno cantate dal soprano Anna Caterina Cornacchini, che interpreterà anche un inno con il locale coro ‘Jubilate’. Gli artisti saranno accompagnati al piano dal maestro Lorenzo Bavaj, professore al conservatorio di Pesaro, che eseguirà anche brani per pianoforte solo.

Nel corso della serata verrà eseguito anche un brano di Tiberini per mandolino e chitarra dal maestro Giovanni Scaramuzzino e dal figlio Francesco. Un brano per banda dedicato alla regina Margherita di Savoia, composto dal figlio del tenore, infine, sarà suonato dal gruppo musicale ‘Mario Tiberini’ di San Lorenzo diretto da Daniele Bianchi. Ogni aria sarà introdotta dalla lettura del testo ad opera di Marcello Moscoloni. Il presidente onorario del Premio è il basso americano Samuel Ramey, che ha ricevuto il Tiberini d’Oro nella prima edizione.

Sandro Franceschetti