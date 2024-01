Tifosi contro il presidente. Non entrano al Mancini per il costo del biglietto. Insulti a chi ha pagato

Pomeriggio ad alta tensione, ieri allo stadio comunale Mancini, per la protesta contro il prezzo dei biglietti raddoppiato. La curva locale e la ospite costa ora 20 euro, la tribuna laterale 22, la tribuna centrale 27 euro. Prezzi ritenuti dalle tifoserie "improponibili". Tra striscioni, cori e slogan volgari contro il presidente, Mario Alessandro Russo, i tifosi di entrambe le squadre che disputavano la partita, Fano e Fossombrone, si sono rifiutati di pagare il biglietto e sono rimasti fuori dallo stadio in segno di protesta. Intanto la birra scorreva a fiumi e non sono mancati insulti e imprecazioni, da parte di qualche facinoroso un po’ alticcio, all’indirizzo dei cronisti e, al termine della gara, contro gli spettatori che avevano invece deciso di pagare il biglietto e guardarsi il derby. Imponente lo schieramento di polizia e carabinieri, che hanno presidiato sia l’ingresso principale, sia quello secondario, tenendo sotto stretta sorveglianza i tifosi del Fossombrone e i più numerosi del Fano. Le due tifoserie, verso la fine della mach, finito zero a zero, si sono unite in un lugo corteo, che ha sfilato attorno allo stadio, stretto da decine di poliziotti e carabinieri.

Minuti di tensione all’uscita degli spettatori paganti, irrisi con applausi ironici e apostrofati con insulti. A quel punto la polizia ha formato un cordone, per proteggere la gente che usciva dall’eventuale lancio di fumogeni o altri oggetti. Per fortuna, non si sono registrati feriti né scontri con le forze dell’ordine. La polizia locale ha coadiuvato polizia e carabinieri, gestendo la viabilità lungo via Metauro. Alla manifestazione erano presenti anche gli assessori Etienn Lucarelli e Cristian Fanesi, il quale si è detto "solidale con le ragioni della protesta".

Marco D’Errico