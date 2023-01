Tifosi strigliano la squadra: "Ora svegliatevi"

Squadra a rapporto dal tifo organizzato. Si è aperto così il martedì della Vis Pesaro di Brevi, in campo per preparare la trasferta di Fiorenzuola d’Arda, primo appuntamento del 2023 e seconda giornata del girone di ritorno. Una sfida da non fallire, perché i biancorossi sono fermi a quota 16 punti e non vincono da 13 gare: l’ultimo successo risale al 9 ottobre scorso, contro il San Donato. Archeologia calcistica che i tifosi vissini non hanno digerito e continuano a non digerire. Fino al confronto di ieri mattina, con un nutrito gruppo di tifosi arrivato allo stadio per un confronto con giocatori e staff tecnico. Toni civili ma fermezza di fondo: i presenti hanno chiesto alla squadra il massimo impegno, senza incappare in distrazioni. Se il pungolo sarà servito, lo si scoprirà domenica, e c’è da credere che la Vis possa arrivare con almeno un rinforzo in più in campo. E’ infatti a un passo l’ufficialità di Denis Tonucci, difensore centrale classe ’88, pesarese con un passato tra B (Bari e Cesena, su tutte) e Ligue 1 (Ajaccio), e nell’ultima stagione e mezza alla Juve Stabia. Detto che Gennari potrebbe essere un gradito cavallo di ritorno per rimpolpare la difesa,...