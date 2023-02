Tim, a Monte Cerignone la linea telefonica tornerà in settimana

"A Monte Cerignone è in corso un intervento complesso, ma stimiamo di terminarlo entro la settimana". Lo afferma TIM, in merito al guasto alla linea telefonica e internet che ha isolato il comune dal punto di vista delle comunicazioni, causato dalle pesanti nevicate del 22-24 gennaio. Lamentando tempi troppo lunghi e mancanza di comunicazione da parte della compagnia, il sindaco, Carlo Chiarabini, si era rivolto alla Prefettura per chiedere aiuto nel velocizzare il ripristino. Ora, Tim precisa che "Monte Cerignone è interessata da un guasto di notevole complessità, provocato dalla recente ondata di maltempo, che rende necessaria la sostituzione di 15 pali telefonici e di circa 800 metri di cavo in condizioni ambientali critiche per la presenza di neve e ghiaccio. L’azienda ha informato la Prefettura riguardo alle modalità e alle tempistiche degli interventi necessari al ripristino delle infrastrutture danneggiate, che stima di completare, salvo imprevisti, entro la settimana corrente".

n. p.