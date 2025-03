Tina Rumori, maestra e guida per generazioni

Quando la maestra era come una seconda mamma: riceviamo un ricordo della maestra Santa Rumori, detta Tina, scomparsa di recente, da parte di un suo ex alunno della sezione B 1983-’88 alla scuola elementare Pascoli di Urbino, Francesco Venditti.

"Cara maestra, ai tempi delle elementari, era lei a dettare alla classe il tema da svolgere; oggi sono io a scrivere un tema su di Lei. Sono onorato di essere stato suo alunno, insieme ai miei compagni di classe, che ancora oggi vedo e saluto cordialmente. Ci siamo conosciuti in maniera singolare: un giorno, alla presentazione dei maestri ai genitori, lei mi chiese, con la carezza che sempre ha contraddistinto il suo affetto e la dedizione verso i bambini: “Dimmi, gioia. Come ti chiami?“. Io, che da piccolo ero un giamburrasca, ebbi l’idea “geniale“ di rispondere: “Giovanni Pascoli!“ Poco prima di entrare a scuola, avevo visto la facciata dell’ingresso, dove campeggia la scritta Giovanni Pascoli. Avevo pensato che lì si chiamassero tutti come il poeta. Con forte imbarazzo dei miei genitori, non ci fu verso di convincermi a rispondere con il mio nome neanche dopo altre due volte. Fu l’inizio di un percorso scolastico".

"Allora erano tempi in cui la maestra seguiva la classe dalla prima alla quinta elementare, era percepita come una seconda mamma e, se si sgarrava, c’era una prima parte a scuola e poi una seconda a casa. Sempre gentile e premurosa, a Lei piaceva ascoltare noi bambini in classe e, ogni tanto, nelle pause, parlavamo del più e del meno. Era veramente pratica a introdurre con facilità le nozioni. Durante le lezioni, preferiva il metodo interattivo, formulando domande che spingevano a ragionare, come pure la discussione tra noi compagni di classe in ordine a tematiche ben precise. Ricordo, la mattina si iniziava (quando arrivavo puntuale) alle 8,30 con un Pater, Ave e Gloria e, tra le tante belle cose, le pagine dei quaderni dove ci si esercitava a scrivere le singole lettere dell’alfabeto, gli abecedari, i primi esercizi di matematica, i dettati, la lezione sulla capacità (quando ci portò al campetto rosso e riempì di acqua bicchieri, bottiglie e secchi di varia misura), i banchi per fare i lavori di gruppo, le spiegazioni sui temi di attualità (la CEE, il disastro nucleare di Cernobyl e la radioattività, l’intifada, i quattro mondi e i blocchi contrapposti), le poesie di Giosuè Carducci e Giovanni Pascoli, la prosa di Gianni Rodari e Mario Lodi, la Seconda Guerra Mondiale, i partigiani, i primi 12 articoli della nostra Costituzione, i giochi a premi, nonché i momenti in cui si aspettava don Enzo che portava i pieghevoli del Vangelo della settimana oppure quelli in cui noi bambini eravamo accompagnati alla classe di inglese o a quella di ginnastica. Ricordo le gite scolastiche, sempre allegre e con la guida che spiegava sempre in maniera chiara, le recite di Natale, le foto di fine anno, i compleanni festeggiati sia a scuola che a casa, spensierati e in allegria. Lei ha sempre voluto bene ai suoi alunni anche dopo l’esame di quinta elementare, perché è venuta a fare visita in classe alle Medie. Questi tempi non torneranno mai più, però è forte ancora oggi il mio affetto di alunno e il ricordo. C’è solo una frase che si può dire in questo momento: Grazie per essere stata la mia maestra!", conclude l’avvocato Francesco Venditti.