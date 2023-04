Tinti: "Ok alle primarie di coalizione Non mi candido, voglio dare una mano"

"Sono d’accordo sulle primarie di coalizione, a Mascarin riconosco il merito di aver posto la questione politica, rompendo gli indugi". E’ l’assessore al Welfare Dimitri Tinti (Pd) il primo a raccogliere l’invito del collega dei Servizi educativi a scegliere il candidato sindaco del centrosinistra, per il 2024, con le primarie. "Le primarie –prosegue Tinti – sono lo strumento più democratico per individuare la candidata o il candidato sindaco: rafforzano la coalizione, creando un clima di entusiasmo e fiducia, e legittimano coloro che si candidano, sia chi vince sia chi perde. Così è accaduto nel 2014, quando è stato scelto Seri, pur non avendo una forza politica alle spalle. Le primarie sono l’occasione per rigenerare il centrosinistra e superare in modo positivo le fratture di questi anni. Al momento non mi sembra ci sia un candidato sindaco così autorevole da essere riconosciuto come tale da tutta la coalizione".

Anche per il Pd Fano le primarie sono la scelta giusta?

"Per il Pd sono un elemento identitario fin dall’origine. Attraverso la consultazione sono gli elettori a scegliere il candidato sindaco del centrosinistra, mentre nel centrodestra il rischio è che la decisione sia presa fuori Fano e sopra la testa degli elettori".

Nel Pd Fano sulle primarie siete tutti d’accordo?

"Ci confronteremo negli organismi interni e sceglieremo il percorso più appropriato. Il Pd è un partito con dinamiche complesse e articolate, ma il suo ruolo dovrebbe essere quello di perno della coalizione perchè nonostante tutto, ad ogni elezione manteniamo un consenso sempre superiore al 20%".

E chi sarà il candidato del Pd?

"Dobbiamo esprimere una figura unica, sarà l’occasione per ritrovare l’unità. Al centrosinistra allargato serve il protagonismo delle donne e degli uomini del Pd".

Il Pd apre ai 5Stelle?

"La base di partenza della coalizione deve essere sempre il centrosinistra attuale, poi si può dialogare con il terzo polo che, con Marchegiani di Azione già di fatto fa parte della coalizione, e con M5S di cui apprezzo l’evoluzione dialogante e la progressiva emancipazione dalle derive populiste del passato".

I motivi di divisioni tra M5S e Pd non mancano, ad iniziare dalla strada di Gimarra: come pensate di superarli?

"Si parte sempre da quello che unisce e su cui è più facile trovare una convergenza. E comunque sarebbe strano se M5S dicesse no alle primarie visto che gli appelli al popolo e la democrazia diretta sono, da sempre, loro bandiere".

Lei si candida a sindaco?

"No, l’ho detto più volte, darò però una mano per vincere".

Anna Marchetti