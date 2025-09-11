"Tipi da bar e altri animali". Così Pesaro ricorda Benni

Pesaro ricorda Stefano Benni con le sue parole. Martedì 16 settembre alle 18, nel Salone Pallerini di Palazzo Gradari, Pesaro Città che legge propone l’appuntamento "Tipi da bar e altri… animali secondo Stefano Benni", una lettura ad alta voce curata dai lettori de Le Voci dei Libri. La scomparsa, l’altroieri a 78 anni, dello scrittore bolognese, umorista, giornalista, sceneggiatore, poeta e drammaturgo (1947-2025) ha colpito tanti lettori di più generazioni. Autore di romanzi e raccolte tradotti in oltre trenta lingue, da Bar Sport a La compagnia dei celestini, da Baol a Il bar sotto il mare, Benni ha lasciato un segno indelebile nella narrativa italiana con il suo stile ironico e visionario, capace di raccontare con leggerezza e profondità i paradossi della realtà.

Conosciuto come il "Lupo", ha fatto ridere intere platee con le cronache tragicomiche del Bar Sport e ha fatto sognare giovani e meno giovani con le partite di pallastrada dei Celestini. Amico di Daniel Pennac, con cui condivideva lo sguardo satirico sul mondo, Benni era anche legato alla forma del reading, spesso accompagnato da musicisti. Non a caso, il figlio Niclas in un post condiviso sulla fanpage social dell’autore ha scritto: "Una cosa che Stefano mi aveva detto più volte è che gli sarebbe piaciuto che la gente lo ricordasse leggendo ad alta voce i suoi racconti… Sono sicuro che, da lassù, vedere un esercito di lettori condividere il loro amore per ciò che ha creato gli strapperebbe sicuramente una gran risata".

Le pagine scelte dalle Voci dei Libri metteranno in scena i celebri "tipi da bar" e altri "animali umani", figure grottesche eppure familiari, che hanno reso inconfondibile lo sguardo dello scrittore. Un omaggio corale a chi ha saputo trasformare l’umorismo in strumento critico e poetico. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Leonardo Damen