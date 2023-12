Tipicità in tavola con il "Distretto"

Il progetto "Distretto gastronomico del Monteleftro storico", che mette in rete le tipicità di Belforte, Piandimeleto, San Sisto e Lunano, si conclude venerdì alle 20,30 al ristorante "I castagni della Pianella" di Lunano. "Il territorio offre molto – spiega Risiero Severi – e il nostro obiettivo è di mettere in contatto tutte le realtà per promuoverlo. Domani ad esempio assaggeremo il crostolo farcito con formaggio dell’azienda Soru, ma anche affettati nostrani crostino con tartufo e lenticchie di San Sisto in umido. Poi arriveranno le castagne di Lunano con i celebri pianellini, pasta locale, con radicchio, salsiccia e castagne. Riscopriremo anche il dimenticato pollo nostrano". Conduce il sommelier Otello Renzi che presenterà i vini Bucchini.