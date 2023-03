Tir incastrato a Castelvecchio Quattro ore per riaprire la strada

Centro storico bloccato al traffico per 4 ore nel primo pomeriggio di ieri a Castelvecchio di Monte Porzio, a causa di un tir che per colpa di indicazioni sbagliate del navigatore satellitare si è incastrato in una via all’interno del paese. Erano da poco trascorse le 12 quando il grosso mezzo pesante si è trovato bloccato in una stradina del borgo, urtando anche un muro di cinta di un’abitazione. Immediato l’intervento della polizia locale della Media Valcesano guidata dal comandante Andrea Rovinelli.

L’autista del camion, di nazionalità straniera, che doveva consegnare della merce in una ditta del posto, ha riferito agli agenti di aver seguito le indicazioni del navigatore e di essersi trovato incastrato col muso del camion rivolto verso il muro di cinta di un vecchio palazzo. Dopodiché sono iniziate le operazioni per risolvere la questione, che hanno richiesto quasi 4 ore di lavoro.

s.fr.