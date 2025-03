Tiro a volo, domani “Trofeo del cacciatore“ tra le società locali

Dopo i buoni numeri del primo anno, le tre società di tiro a volo più longeve della provincia di Pesaro e Urbino organizzeranno, in collaborazione tra loro e con le associazioni provinciali della caccia, la seconda edizione "Trofeo del cacciatore", che partirà domani, sabato 8, proprio dalla città di Urbino.

La competizione di compak sporting, strutturata come nel 2024 in sei tappe, due per ciascun impianto più un "barrage" finale in cui si sfideranno i migliori otto della classifica, sarà aperta a tutti gli appassionati della disciplina che non partecipino a gare della federazione tiravolistica (Fitav).

Le società coinvolte nella gara sono il Tav Montefeltro di Urbino, il Tav Carrarese di Fano e il Tav San Martino di Rio Salso, dunque una sfida tra società che già si conoscono e che non operano a grandi distanze una dall’altra.

La prima gara si svolgerà a Urbino, sabato e domenica, e servirà anche per festeggiare l’appena conquistato titolo italiano a squadre invernale nella Fossa universale, prima affermazione di livello nazionale per il Tav Montefeltro, che poi ospiterà pure la prova del 26-27 luglio. A vincere il primo Trofeo del cacciatore fu il fanese Saoro Grilli: ora, la sfida è aperta, per vedere se quest’anno ci sarà qualcuno in grado di scalzarlo dal trono.

n. p.